Происшествия |

В понедельник, 5 марта, в Риебиньском крае произошла трагическая авария. В результате ДТП погиб ребенок и пострадал один взрослый.

Как программе Degpunktā сообщили в Госполиции, фронтальное столкновение грузовика GAZ и легковой машины Audi произошло в 7.30.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент известно, что в результате аварии погибла четырехлетняя девочка, которая находилась в автомобиле Audi.