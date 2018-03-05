На дороге столкнулся грузовик и Audi, погиб четырехлетний ребенок (1)
Происшествия | 5 марта 2018 года, 22:22
В понедельник, 5 марта, в Риебиньском крае произошла трагическая авария. В результате ДТП погиб ребенок и пострадал один взрослый.
Как программе Degpunktā сообщили в Госполиции, фронтальное столкновение грузовика GAZ и легковой машины Audi произошло в 7.30.
В связи с ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент известно, что в результате аварии погибла четырехлетняя девочка, которая находилась в автомобиле Audi.
Соболезнования родителям
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