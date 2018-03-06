У Вантового моста частично обрушилась лестница (22)
Происшествия | 6 марта 2018 года, 07:03
В Риге обрушивается лестница, по которой можно подняться с набережной 11 ноября на Вантовый мост, пишет Skaties.lv.
Из-за обрушения доступ к лестнице ограничен.
В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что сотрудники Rīgas tilti с представителями департамента обследовали мост, чтобы убедиться в том, что ЧП не угрожает движению.
Фото: Skaties.lv
Явная недоработка языковой комиссии. Проглядели...
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У морского порта такое...позор властям
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Besplatnaja podskazka. Analogichnaja kartina[esli ne huze]na kazdoi lestnice mosta ZEMITANI. Au,daljsch chto.
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