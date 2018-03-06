Происшествия |

В Риге обрушивается лестница, по которой можно подняться с набережной 11 ноября на Вантовый мост, пишет Skaties.lv.

Из-за обрушения доступ к лестнице ограничен.

В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что сотрудники Rīgas tilti с представителями департамента обследовали мост, чтобы убедиться в том, что ЧП не угрожает движению.

Фото: Skaties.lv