У Вантового моста частично обрушилась лестница (22)

фото

Происшествия | 6 марта 2018 года, 07:03

В Риге обрушивается лестница, по которой можно подняться с набережной 11 ноября на Вантовый мост, пишет Skaties.lv.

фото

фото

фото

Из-за обрушения доступ к лестнице ограничен.

фото

фото

В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что сотрудники Rīgas tilti с представителями департамента обследовали мост, чтобы убедиться в том, что ЧП не угрожает движению.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 22
Вот так2 часа назад
Явная недоработка языковой комиссии. Проглядели...
1
Ответить
aleksandrLV2 часа назад
У морского порта такое...позор властям
2
Ответить
dlja sotrudnikov RIGAS TILTI1 час назад
Besplatnaja podskazka. Analogichnaja kartina[esli ne huze]na kazdoi lestnice mosta ZEMITANI. Au,daljsch chto.
Ответить