Происшествия |

Вечером 5 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о двух молодых людях, которые в подъезде одного из многоквартирных домов Вецмилгрависа курили марихуану, после чего там же и уснули. На место отправился ближайший экипаж.

Прибывших по адресу полицейских встретил мужчина, сообщивший, что оба молодых человека спят на лестнице последнего этажа. Информация подтвердилась, полицейские рядом со спящими обнаружили самодельное устройство для курения марихуаны, окурки, кусочки фольги и пакетики с зеленоватой смесью растительного происхождения.

Мужчин разбудили и начали с ними разговор. Оба отрицали факт употребления наркотических веществ, уверяя, что зашли в подъезд погреться. Они были сонными, их реакция замедленной, что указывало на обратное.

Подозреваемые в употреблении наркотических веществ мужчины 21 и 25 лет задержаны и переданы Государственной полиции.

Фото из Flickr