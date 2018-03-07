Происшествия |

5 марта в обед у подъезда многоквартирного дома в Болдерае было найдено тело 15-летнего подростка Ильи, сообщает передача Degpunkts. Мальчика нашел его отец, который на время отлучился в соседний дом, чтобы поздравить своего отца с днем рождения.

Илья остался дома один и решился на страшный шаг - выпрыгнул из окна четвертого этажа головой вперед и скончался, пишет Skaties.lv. И хотя это ЧП не является действием преступных действий, все же есть человек, которые может быть виновным в этой ситуации.

Местные знали семью погибшего и охарактеризовали ее как благополучную. Подростка воспитывал отец, по словам соседей он не злоупотреблял алкоголем. Мама мальчика семью оставила.

Местные говорят, что до самоубийства подростка довел дедушка, и это была его месть старику ценой собственной жизни, пишет портал. Дед, бывший военный, запрещал парню играть в компьютерные игры, настаивал идти работать или учиться, а подросток игнорировал строгие приказы. Местные отмечают, что парень действительно все время сидел в компьютере.

Начат уголовный процесс.