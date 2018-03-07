В Лиепае ребенка унесло в море на льдине (5)
Происшествия | 7 марта 2018 года, 10:45
Во вторник в Лиепае помощь спасателей потребовалась ребенку, оказавшемуся в море на отколовшейся льдине, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Пострадавший находился на льдине между молами примерно в 50 метрах от берега. На льдину он сошел с мола.
Спасатели сняли ребенка со льдины и передали работникам Службы неотложной медицинской помощи.
ГПСС благодарит жителей, которые, заметив ребенка на льдине, сразу же сообщили об этом спасателям, и призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности.
Фото: pixabay.com
Такое впечатление, что там у родителей с головой не в порядке. То по лесам дети без присмотра шатаются, теперь вот по морям.