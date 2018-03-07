В Лиепае ребенка унесло в море на льдине (5)

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Происшествия | 7 марта 2018 года, 10:45

Во вторник в Лиепае помощь спасателей потребовалась ребенку, оказавшемуся в море на отколовшейся льдине, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пострадавший находился на льдине между молами примерно в 50 метрах от берега. На льдину он сошел с мола.

Спасатели сняли ребенка со льдины и передали работникам Службы неотложной медицинской помощи.

ГПСС благодарит жителей, которые, заметив ребенка на льдине, сразу же сообщили об этом спасателям, и призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Светлана2 часа назад
Одно слово - Лиепая.
Такое впечатление, что там у родителей с головой не в порядке. То по лесам дети без присмотра шатаются, теперь вот по морям.
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Факт2 часа назад
В связи с тем, что на детей и подростков нельзя оказывать никакого давления и принуждения, всю ответственность за их проступки с родителей следует снять.
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Elena Privalova-Epstein1 час назад
Молодцы, вовремя заметили.
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