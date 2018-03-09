Авария водопровода на ул. Бривибас: возможны пробки (3)

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Происшествия | 9 марта 2018 года, 16:22

В эту пятницу, 9 марта, после обеда произошла авария водопровода на ул. Бривибас 185, сообщает Riga.lv. Для его локализации и ликвидации с 15 часов на участке возле ул. Кр. Барона закрыта правая крайняя полоса движения в направлении Юглы.

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В данном районе возможны пробки. Предприятие Rīgas ūdens призывает водителей по возможности объезжать упомянутый участок Бривибас. Для ликвидации аварии будет отключена подача воды на участке улицы Бривибас от улицы Индрану до ул. Кр. Барона. Водоснабжение нарушено в девяти зданиях.

Фото: Riga.lv

Комментарии 3
это2 часа назад
это Patriot обосс_лся
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ёклмн1 час назад
Да всё понятно!...Maskavas roka!
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Nitj56 минут назад
Novaja ploščadj Svobodi.
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