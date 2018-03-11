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Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности сотрудника муниципальной полиции за применение насилия в отношении задержанного, сообщили в бюро.

Во время досудебного расследования констатировано, что сотрудник Муниципальной полиции в помещении дежурной части нанес задержанному телесные повреждения, превысив свои служебные полномочия.

За превышение служебных полномочий Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, принудительных работ или денежного штрафа.

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