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В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель Московского Художественного театра имени Чехова Олег Табаков, пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с артистом.

Как передает телеграм-канал 112, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Последние несколько месяцев он находился в больнице – был госпитализирован в конце ноября 2017 года.

С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

Олег Табаков – советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра "Современник", руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.В 2000 году стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. На его счету более 120 работ в кино и около 100 в театре.