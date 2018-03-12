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В минувшие сутки в Латвии зарегистрирован первый в этом году пожар прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В этом году сжигать траву начали позже, чем в другие годы - в прошлом году первый пожар был зарегистрирован 4 февраля, а в 2016 году - 2 февраля.

Конечно, наиболее сурово к поджигателям старника относится Государственная пожарно-спасательная служба, ведь именно пожарным приходится бороться с последствиями этой напасти.

ГПСС напоминает, сжигание старника может стать причиной серьезного материального ущерба и даже гибели людей.

Сжигание прошлогодней травы запрещено и карается законом – штрафом и кратковременным лишением свободы.

Несмотря на наказания, ежегодно в Латвии регистрируется свыше 1 тыс. поджогов травы, а рекордное количество превысило 7 тыс.

Neraugoties uz to, ka lielu daļu valsts sedz sniega kārta, svētdien reģistrēts pirmais šāgada kūlas ugunsgrēks. VUGD atgādina - kūlu dedzināt ir aizliegts! pic.twitter.com/BzevnwUrme — VUGD (@ugunsdzeseji) 12 марта 2018 г.

В этом году сжигать траву начали позже, чем в другие годы - в прошлом году первый пожар был зарегистрирован 4 февраля, а в 2016 году - 2 февраля.

Сжигание старника может стать причиной серьезного материального ущерба и даже гибели людей. Тем не менее, несмотря на наказания, ежегодно в Латвии регистрируется свыше 1 тыс. поджогов травы, а рекордное количество превысило 7 тыс.

В целом за прошедшие сутки произошло девять пожаров, в огне пострадал один человек.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 22, а пострадали - 68 человек.