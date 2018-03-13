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12 чемоданов кокаина, которые правоохранительные органы Аргентины обнаружили на территории российского посольства в Буэнос-Айресе, планировали распространять по Европе с помощью двух граждан Латвии. Такое предположение высказало издание RT, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Как стало известно 22 февраля, правоохранительные органы Аргентины обнаружили в одном из помещений российского посольства 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов.

Стоимость этой партии оценивается в 50 млн евро.

В ходе расследования было установлено, что в контрабанде кокаина из Аргентины на европейскую часть материка замешан российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. Первого привлекли в качестве водителя третьей машины, чтобы перевести все 12 чемоданов с кокаином. Он проходит по делу свидетелем.

Согласно материалам следствия, в октябре прошлого года один из фигурантов дела Андрей Ковальчук арендовал самолет бизнес-авиации, чтобы переправить чемоданы из Буэнос-Айреса. На этом самолете в Агрентину полетел подельник Ковальчука, второй фигурант дела – Иштимир Худжамов. Сообщается, что сопровождали его два гражданина Латвии. В статье RT оба названы "наблюдателями". Участие латышей подтверждает версию, что сбыт наркотиков планировался не в России, а в Европе через Латвию, отмечает издание.

"Вообще, это была странная поездка. Вначале мой подзащитный прилетел в Испанию и уже оттуда на частном самолете в компании неких латышей, которые выполняли роль соглядатаев, полетел в Аргентину", - заявил RT адвокат Худжамова Дмитрий Миненко.

По словам юриста, кем были эти граждане Латвии, ему неизвестно. При этом, как заявил юрист, изначально частный самолет из Аргентины с кокаином должен был лететь не в Москву, а в Ригу. Откуда у него эта информация - не уточняется.

Радио Baltkom пытается связаться с Министерством иностранных дел Латвии.

Между тем, по данным RT, в расследовании также фигурирует российский керлингист Денис Килба. По информации RT, прямые фигуранты уголовного дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками в Москве 12 декабря 2017 года, наняли Килбу в качестве водителя, "поскольку преступникам нужна была третья машина, чтобы погрузить все чемоданы". Спортсмен согласился помочь, после чего в 15:30 все трое были задержаны на улице Василисы Кожиной на западе столицы.

При этом Калмыков и Худжамов в дальнейшем были арестованы: прослушка телефонных переговоров показала, что они были осведомлены, какой груз скрывается в чемоданах, и активно способствовали его переправке из Аргентины. А Килба Д. Р. (так он значится в материалах дела) был допрошен и оставлен в статусе свидетеля.

Как отмечает RT, Килба известен как керлингист, участник чемпионатов России, но в последнее время он уже не занимается профессиональным спортом, а участвует в организации соревнований и обучает начинающих спортсменов. Также на него зарегистрированы четыре фирмы, которые занимаются оптовой торговлей лесом и химическими продуктами. Сам Килба в разговоре с RT воздержался от комментариев. "Если я захочу что-то озвучить, то сообщу", - заявил спортсмен.

Напомним, 22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по предотвращению отправки в Москву 389 кг кокаина. Наркотики, расфасованные по 12 чемоданам, были обнаружены в одном из помещений российского посольства в столице Аргентины. В ходе операции кокаин заменили на муку и организовали прослушку телефонных разговоров подозреваемых. В МИД РФ сообщили, что чемоданы принадлежали бывшему сотруднику посольства РФ в Аргентине из числа технического персонала - Ковальчуку. Сам он утверждает, что в 12 чемоданах были кофе, коньяк и сигары, а откуда там взялся кокаин, он не знает.

Согласно данным следствия, чемоданы с наркотиками должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года - военным бортом из столицы Уругвая Монтевидео. Однако дипломаты и полиция помешали его отправке. Шанс послать наркотик в Россию - под контролем спецслужб - представился только через год. До этого ФСБ и дипломаты сорвали как минимум одну попытку Ковальчука вывезти чемоданы. Согласно материалам дела, Ковальчук передавал посылки в Россию через сотрудников посольства с 2012 года, и как минимум один раз при этом использовался военно-транспортный самолет.

На текущий момент по "кокаиновому делу" задержано шестеро человек. Помимо указанных выше, это руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке" Иван Близнюк и Александр Чикало. Они были арестованы в Аргентине.