Госполиция закрыла два сайта с пиратскими фильмами на латышском (9)

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Происшествия | 14 марта 2018 года, 11:25

Госполиция прекратила деятельность двух популярных в Латвии интернет-порталов, которые нарушая авторские права, незаконно транслировали фильмы.

Во время мониторинга интернета сотрудниками Госполиции, правоохранительные органы получили информацию о двух сайтах, которые нелегально транслировали фильмы — www.movieslv.com, и www.cinemalive.tv. Выяснилось, что в результате работы этих сайтов, владельцу их содержания были причинены убытки в размере более 200 000 евро.

Подозреваемыми признаны четыре человека, трем из них присвоен статус персоны, против которой начат уголовный процесс. Уголовный процесс был возбужден по ч. 3, статьи 148 Уголовного закона — за нарушение авторских прав.

В ходе следствия выснилось, что на одном из сайтов обеспечивался нелицензионный показ 2,500 фильмов. Интернет-портал был доступен посетителям с 2013 года. Следует также отметить, что большая часть фильмов предлагалось на латышском языке и 71% посетителей сайта были из Латвии.

По словам сотрудников полиции, ежедневно интернет-ресурс для просмотра фильмов использовали приблизительно 27 000 постоянных пользователей. Также через рекламу в соцсетях привлекались новые клиенты. Администраторы порталов получали прибыль от аренды рекламных полей.

Статья Уголовного закона за нарушение авторских прав предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Расследование по делу продолжается.

Полиция продолжит идентификацию ресурсов, которые без лицензии ретранслируют аудиовизуальный контент. Также отдел Госполиции по борьбе с киберпреступлениями призывает население информировать об аналогичных сайтах с нелегальным аудиовизуальным содержанием.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Димон2 часа назад
Лол, кто-то смотрит фильмы на латышском?
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Взгляд шире3 часа назад
Да, видимо не очень знакомы в силовых структурах и те, кто их координирует, с понятием "хлеба и зрелищ". Хлеб, повышая налоги и забирая социальные блага отбирают уже в полный рост, оставалась небольшая отдушина в виде халявных зрелищ - так и ту у нищающего населения забирают, ещё и перед выборами. Ну совсем не умно.
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***3 часа назад
НУ вот видите ребята надо знать язык и не будут вам отключать лицензионные хорошие фильмы . На шару есть фиг вам .
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