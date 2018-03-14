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Госполиция прекратила деятельность двух популярных в Латвии интернет-порталов, которые нарушая авторские права, незаконно транслировали фильмы.

Во время мониторинга интернета сотрудниками Госполиции, правоохранительные органы получили информацию о двух сайтах, которые нелегально транслировали фильмы — www.movieslv.com, и www.cinemalive.tv. Выяснилось, что в результате работы этих сайтов, владельцу их содержания были причинены убытки в размере более 200 000 евро.

Подозреваемыми признаны четыре человека, трем из них присвоен статус персоны, против которой начат уголовный процесс. Уголовный процесс был возбужден по ч. 3, статьи 148 Уголовного закона — за нарушение авторских прав.

В ходе следствия выснилось, что на одном из сайтов обеспечивался нелицензионный показ 2,500 фильмов. Интернет-портал был доступен посетителям с 2013 года. Следует также отметить, что большая часть фильмов предлагалось на латышском языке и 71% посетителей сайта были из Латвии.

По словам сотрудников полиции, ежедневно интернет-ресурс для просмотра фильмов использовали приблизительно 27 000 постоянных пользователей. Также через рекламу в соцсетях привлекались новые клиенты. Администраторы порталов получали прибыль от аренды рекламных полей.

Статья Уголовного закона за нарушение авторских прав предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Расследование по делу продолжается.

Полиция продолжит идентификацию ресурсов, которые без лицензии ретранслируют аудиовизуальный контент. Также отдел Госполиции по борьбе с киберпреступлениями призывает население информировать об аналогичных сайтах с нелегальным аудиовизуальным содержанием.

Фото: pixabay.com