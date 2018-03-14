Разыскивается пропавшая без вести 14-летняя девочка (3)
Происшествия | 14 марта 2018 года, 13:01
Земгальское региональное управление полиции разыскивает Анастасию Крастиню (2004 г.р.), которая 9 марта, около 15.00 вышла из своего дома в Екабпилсе, чтобы отправиться в Ригу. С тех пор о ней ничего неизвестно.
Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, светлые волосы, на носу справа — пирсинг.
Была одета в: розовую куртку, черные брюки, фиолетовые кроссовки.
Любую информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 65202600, 65202609, 110. Или же обращаться в ближайший участок полиции.
Фото: Valsts policija
Часто подростков срывает на внезапный уход после конфликта с родителями. Поэтому, мамы-папы, сейчас время такое, что пусть у вас все нервы изкровоточат, но ребенок, - что бы он ни вытворял, - должен быть дома. У вас на глазах. Не провоцируйте его на уход из дома.