Происшествия |

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Анастасию Крастиню (2004 г.р.), которая 9 марта, около 15.00 вышла из своего дома в Екабпилсе, чтобы отправиться в Ригу. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, светлые волосы, на носу справа — пирсинг.

Была одета в: розовую куртку, черные брюки, фиолетовые кроссовки.

Любую информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 65202600, 65202609, 110. Или же обращаться в ближайший участок полиции.

Фото: Valsts policija