Разыскивается пропавшая без вести 14-летняя девочка (3)

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Происшествия | 14 марта 2018 года, 13:01

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Анастасию Крастиню (2004 г.р.), которая 9 марта, около 15.00 вышла из своего дома в Екабпилсе, чтобы отправиться в Ригу. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, светлые волосы, на носу справа — пирсинг.

Была одета в: розовую куртку, черные брюки, фиолетовые кроссовки.

Любую информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 65202600, 65202609, 110. Или же обращаться в ближайший участок полиции.

Фото: Valsts policija

Комментарии 3
Светлана1 час назад
Без разрешения, наверное? Если с разрешением, то родители обычно знают, на чем поехала, а то и проводят до вокзала.
Часто подростков срывает на внезапный уход после конфликта с родителями. Поэтому, мамы-папы, сейчас время такое, что пусть у вас все нервы изкровоточат, но ребенок, - что бы он ни вытворял, - должен быть дома. У вас на глазах. Не провоцируйте его на уход из дома.
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Светлана56 минут назад
Удачи! Желаю девочке найтись здоровой и невредимой!
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А48 минут назад
На фото ей лет 10
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