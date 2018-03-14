"Хорошо, что не палец": жительница Латвии нашла в сырке кусок перчатки (1)
Происшествия | 14 марта 2018 года, 17:01
Жительница Латвии Майя обратилась в "Доску жалоб" программы Bez Tabu телеканала TV3, рассказав о неприятной ситуации, с которой она столкнулась после посещения одного из латвийских магазинов, пишет Nra.lv.
В творожном сырке она обнаружила то, чего там не должно было быть.
Люди нередко сообщают о продуктах с истекшим сроком годности, даже с плесенью и червяками, но подобное встречается редко, отмечает портал.
"Надеюсь, у сотрудника, который это потерял, все пальцы на месте, потому что, похоже, это пальчик от латексной перчатки", - иронизирует Майя, добавляя, что теперь некоторое время не будет есть творожные сырки.
Фото из Flickr
Мне как то кусок марли в сырке попался.До сих пор смотреть на них не могу(((
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