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Жительница Латвии Майя обратилась в "Доску жалоб" программы Bez Tabu телеканала TV3, рассказав о неприятной ситуации, с которой она столкнулась после посещения одного из латвийских магазинов, пишет Nra.lv.

В творожном сырке она обнаружила то, чего там не должно было быть.

Люди нередко сообщают о продуктах с истекшим сроком годности, даже с плесенью и червяками, но подобное встречается редко, отмечает портал.

"Надеюсь, у сотрудника, который это потерял, все пальцы на месте, потому что, похоже, это пальчик от латексной перчатки", - иронизирует Майя, добавляя, что теперь некоторое время не будет есть творожные сырки.

Фото из Flickr