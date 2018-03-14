Происшествия |

В результате затопления закрыта автодорога Озолпилс-Деголе (V1455) на участке от Виенибас до Деголы (7,6.-10,3. km). дорога затоплена у школы Деголы из-за быстрого таяния снега и дождя (9,2. km) , кроме того засорилась и замерзла мелиорационная система, а она является частной собственностью.

Pie Tukuma applūdis un slēgts autoceļš Ozolpils-Degole (V1455) posmā no Vienības līdz Degolei https://t.co/Pvj10UReQY — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 14 марта 2018 г.

Закрытый участок можно объехать , если ехать от Виенибас, по местной дороге Кримуну станция-Шкибе, в направлении Тукумса (V1105) до перекрестка с автодорогой Тукумс-Ауце (P104) и тогда до Деголе.

В свою очередь участок автодороги Аннениеки-Яунпилс, закрытый накануне, сегодня вновь открыт после того, как дорожники Latvijas Valsts ceļi провели там ремонтные работы и организовали сток воды.

Pavasara palu dēļ Zemgalē ir slēgts satiksmei vietējās nozīmes autoceļš Annenieki–Jaunpils. Pašlaik tur norit ceļa atjaunošanas darbi. https://t.co/2D06w803Em pic.twitter.com/J39eKuDmMF — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 14 марта 2018 г.

О затопленных или размытых из-за погодных условий участках дорог можно информировать по бесплатному и круглосуточному информационному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.