Происшествия |

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали в Вецмилгрависе мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, у которого нашли спрятанные в детскую игрушку одурманивающие вещества.

Как отмечают в полиции, подозрительного мужчину заметили в ночь на 15 марта во время патрулирования Зиемельского района Риги. Подозреваемый, увидев полицию, резко остановился и пошел в другую сторону. Но сотрудники полиции быстро его догнали.

Стражи порядка решили проверить документы, во время разговора они заметили, что у мужчины сужены зрачки, кроме того, он делал много нехарактерных движений.

Поскольку у полиции появились подозрения, что мужчина находится под действием наркотика, его попросили предъявить личные вещи. В ходе осмотра нашли шприц, а также вещества неизвестного происхождения. Одна упаковка была спрятана в пластмассовое яйцо Kinder Surprise.

Для дальнейших следственных действий задержанного передали Госполиции.

Фото из Flickr