Происшествия |

Приют для животных Ulubele накануне опубликовал пост об очередной собаке, доведенной хозяевами до истощения и немощного состояния. Как было сказано в сообщении в Twitter, собаку изъяли, на хозяина заведено дело о жестоком обращении с животными. Ветеринары всю ночь боролись за жизнь песика, но в 5 утра животное умерло.

"В сотрудничестве с полицией Стопиньского края забрали собаку..."хозяин" известен...Дело ему за жестокость гарантируем! Любой собаке нужен свой Человек, но не любому "человеку" нелья содержать собаку. P.S. Врачи в клинике делают все возможное, чтобы спасти собаку. Держим кулаки, чтобы получилось!", - было сказано в сообщении.

Но, к утру пятницы пришло известие, что , к сожалению, собаку спасти не удалось и сейчас Ulubele ищет юриста, который сможет довести дело до суда.

Sadarbībā ar @Stopini_Latvia ppoliciju izņēmām suni...

..."saimnieks" zināms..

Lietu viņam par cietsirdību garantējam!

Katram sunim vajag savu Cilvēku, bet katram "cilvēkam" nevajag turēt suni

P.S. Ārsti klīnikā dara visu iespējamo lai glābtu suni. Turam īkšķus, lai izdodas! pic.twitter.com/RPFakFoOIL — Ulubele (@Ulubele) March 15, 2018

Пользователи соцсети выразили свое возмущение таким бесчеловечным отношением, и надеются, что такой "хозяин", который не кормил, не лечил, не ухаживал за животным, получит заслуженное наказание. Среди пользователей нашлись и радикально настроенные люди, которые считают самым правильным наказанием "смертную казнь".