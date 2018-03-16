"Смертного приговора мало": доведенный хозяином до измождения песик умер в приюте (14)

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Происшествия | 16 марта 2018 года, 09:20

Приют для животных Ulubele накануне опубликовал пост об очередной собаке, доведенной хозяевами до истощения и немощного состояния. Как было сказано в сообщении в Twitter, собаку изъяли, на хозяина заведено дело о жестоком обращении с животными. Ветеринары всю ночь боролись за жизнь песика, но в 5 утра животное умерло.

"В сотрудничестве с полицией Стопиньского края забрали собаку..."хозяин" известен...Дело ему за жестокость гарантируем! Любой собаке нужен свой Человек, но не любому "человеку" нелья содержать собаку. P.S. Врачи в клинике делают все возможное, чтобы спасти собаку. Держим кулаки, чтобы получилось!", - было сказано в сообщении.

Но, к утру пятницы пришло известие, что , к сожалению, собаку спасти не удалось и сейчас Ulubele ищет юриста, который сможет довести дело до суда.

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Пользователи соцсети выразили свое возмущение таким бесчеловечным отношением, и надеются, что такой "хозяин", который не кормил, не лечил, не ухаживал за животным, получит заслуженное наказание. Среди пользователей нашлись и радикально настроенные люди, которые считают самым правильным наказанием "смертную казнь".

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Комментарии 14
Pensionier2 часа назад
Как это не можете найти. Кому принадлежит дом где нашли собачку. Я просто сидел и плакал когда почитал что собачка умерла. Она умерла не от старости она умерла в муках которое ей устроил этот мудак я не знаю как строго его нужно наказать. Одним словом какая власть такой народ.
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ага2 часа назад
сейчас во многих людях почти не осталось ничего человеческого... жуть
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Jekaterina Trifonova2 часа назад
Согласна
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