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Жительница Марупе Бирута Лозе 1932 г.р. вышла из своего дома на ул. Зелтиню в период между девятью вечера 13 марта 2018 года и половиной десятого утра 14 марта, и до сих пор не вернулась, сообщает Bezvests.Lv.

ПРИМЕТЫ: рост 175 см, худощавого телосложения, рыжие волосы до плеч с отросшими седыми корнями. Могла быть одета в зимнюю куртку, шапку и белые зимние сапоги.

Всех, кто видел пропавшую женщину или владеет информацией, которая может помочь поиску, просим срочно сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.