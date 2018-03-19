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В воскресенье в Латвии в пожарах погибли три человека, в том числе двое оставленных без присмотра детей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера во второй половине дня ГПСС получила вызов в Видземе, где в одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. На месте пожарные обнаружили, что дом горит на площади 80 кв. метров, его кровельные конструкции обрушились. В пожаре погибли двое несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра взрослых.

При тушении пожара до прибытия пожарных пострадал один человек, он был передан медикам.

В воскресенье около 16.00 пожарные выехали на вызов на улице Балтияс в Лиепае, где в пятиэтажном жилом доме ощущалось задымление. В окнах на четвертом этаже было видно пламя. Пожарные сняли с балкона на пятом этаже четырех человек, а из задымленной квартиры на четвертом этаже спасли трех человек. Еще до прибытия пожарных два человека эвакуировались из дома самостоятельно, они были переданы медикам. Один человек в пожаре погиб. Огнем было охвачено 30 кв. метров квартиры на четвертом этаже.

За прошедшие выходные было зарегистрировано уже 49 пожаров, вызванных сжиганием сухой травы, которая горела в общей сложности на площади 53 га.

Фото: pixabay.com