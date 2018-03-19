Происшествия |

Госполиция установила имя владельца собаки, которую довели до измождения, в следствии чего пес умер. Сейчас проводятся все процессуальные действия, чтобы как можно быстрее привлечь хозяина животного к ответственности. В первую очередь необходимо дождаться результатов экспертизы, сказано в сообщении полиции на Faсebook.

Как сообщалось, изможденная и больная собака была привезена в приют, где ветеринарные врачи боролись за ее жизнь, но состояние животного было настолько плохим, что оно умерло.

Выяснилось, что 15 марта жители дома в Стопиньском крае Рижского района обнаружили бедное животное на лестничной площадке и вызвали полицию. Стражи порядка, прибыв на место, хозяина животного не застали. Собака была отвезена в приют Ulubele, где, после тщетных попыток докторов, скончалась.

Получив информацию о случившемся, Госполиция завела Уголовное дело по статье 230, части первой - за жестокое обращение с животным, в результате чего оно скончалось. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, или принудительные работы, или денежный штраф.

Чтобы предотвратить такие случаи жестокого обращения с животными, полиция призывает жителей обращать внимание на происходящее вокруг.

"Если вы увидите, что животному причиняют боль или содержат в плохих условиях, просьба звонить по телефону 110. Нельзя ждать, когда ситуация станет совсем критической, только таким образом можно вовремя предотвратить подобные трагедии", - сказано в сообщении полиции.