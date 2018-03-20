А снег идет: из-за погоды под Ригой произошли десятки аварий (5)

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Происшествия | 20 марта 2018 года, 10:00

В Рижском регионе сегодня утром зарегистрирована 31 авария, сообщили в Госполиции.

В соцсети Facebook очевидцы делятся информацией об огромных вереницах машин и авариях.

Стражи порядка призывают автоводителей ездить аккуратно и внимательно.

Сегодня утром из-за снегопада и обледенения затруднено дорожное движение по отдельным участкам дорог в Курземе и Видземе.

Комментарии 5
оо2 часа назад
не из-за снега, а из-за тупости водятлов
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Точно2 часа назад
Некоторые начинают так тупить, что слов нет.
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шустрый1 час назад
Ага,первый день зимы и первый снег.....
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