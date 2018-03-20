Происшествия |

В Рижском регионе сегодня утром зарегистрирована 31 авария, сообщили в Госполиции.

В соцсети Facebook очевидцы делятся информацией об огромных вереницах машин и авариях.

Стражи порядка призывают автоводителей ездить аккуратно и внимательно.

Сегодня утром из-за снегопада и обледенения затруднено дорожное движение по отдельным участкам дорог в Курземе и Видземе.