А снег идет: из-за погоды под Ригой произошли десятки аварий (5)
Происшествия | 20 марта 2018 года, 10:00
В Рижском регионе сегодня утром зарегистрирована 31 авария, сообщили в Госполиции.
В соцсети Facebook очевидцы делятся информацией об огромных вереницах машин и авариях.
Стражи порядка призывают автоводителей ездить аккуратно и внимательно.
Сегодня утром из-за снегопада и обледенения затруднено дорожное движение по отдельным участкам дорог в Курземе и Видземе.
не из-за снега, а из-за тупости водятлов
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Некоторые начинают так тупить, что слов нет.
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Ага,первый день зимы и первый снег.....
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