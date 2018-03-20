Происшествия |

В Риге вчера, около 6.20 на улице Кр. Барона была ограблена студия Look at Riga, из которой была вынесена не только техника для киносъемки, но и материалы незаконченного фильма.

Представитель студии опубликовал информацию о пропаже на своей странице в Facebook.

По его словам воры взломали двери студии и унесли компьютер, монитор, кино-камеру, гироскутер, оборудование для ныряния и другие вещи. Также были украдены жесткие диски с материалами фильма A to B Rollerski или "Невозможное возможно" и других проектов. В студии еще не определили все пропавшие предметы.

Представитель студии отметил, что сохранилась копия рабочих материалов другого фильма. Он опубликовал фотографии с возможными подозреваемыми и призвал людей, которые их узнали, сообщить Госполиции. Также студия призвала грабителей отдать вещи, которые "возможно, случайно прилипли к рукам".

Согласно информации firmas.lv, в 2016 году оборот Look at Riga составил 149 074 евро. Тогда предприятие работало с 17 114 евро в убытках. Предприятие полностью принадлежит Лауре Проюме.

Фото: pixabay.com