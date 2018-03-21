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В Латгале Госполиция изъяла целый арсенал огнестрельного оружия и за незаконный оборот оружия задержала восемь человек, сообщили в Госполиции.

Изъятое оружие передано на экспертизу, которая установит его возраст и происхождение.

В конце прошлого года Криминальная полиция получила информацию о лицах, возможно, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия, его деталей, боеприпасов и взрывных устройств в Латгальском регионе.

1 марта полицейские провели обыск в 20 частных домах и квартирах в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае. Было изъято 12 пулеметов, 18 длинноствольных винтовок, 13 пистолетов, 3719 единиц различных боеприпасов, 188 взрывных устройств и их составных частей. В местах, где проводились обыски, огнестрельное оружие не только хранилось, но и изготавливалось, переделывалось и обновлялось.

Обыски проводились по месту жительства и в транспортных средствах восьми взаимосвязанных лиц.

В отношении мужчин 1958, 1960, двух - 1961, 1965, 1968, 1977 и 1990 гг. рождения начат уголовный процесс о незаконном обороте оружия. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения полиции.

В отношении задержанных применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Фото: facebook.com/Valsts.policija