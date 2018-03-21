Происшествия |

Спасаясь от пожара, в Вентспилсе женщина с девочкой в возрасте неполных двух лет выпрыгнула из окна третьего этажа.

Женщина 1993 г. р. и ее дочь 2016 г. р. доставлены в больницу. Женщина получила тяжелые травмы, но ее состояние стабильно, она не в реанимации. У девочки тяжелых травм нет, и она помещена в палату обсервации для наблюдения за состоянием здоровья, сообщила представитель Северокурземской региональной больницы Виола Гринвалде.

Вызов на пожар на ул. Звайгжню поступил 19 марта в 8.14. Горела кровать в квартире на третьем этаже. Через полчаса пожар был ликвидирован, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

Мать с дочерью выпрыгнули из окна еще до прибытия спасателей. Еще два человека были эвакуированы из задымленного здания.