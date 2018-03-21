К врачу явилась очень пьяная мать с малышом, были вызваны полицейские (2)

фото

Происшествия | 21 марта 2018 года, 19:17

20 марта после 15 часов представители полиции самоуправления отправились по вызову в одно из медицинских учреждений, куда к семейному врачу явилась мать в состоянии алкогольного опьянения в 3,53 промилле с маленьким ребенком дошкольного возраста.

Женщина не могла позаботиться о своем сыне, поэтому для разрешения ситуации и была вызвана муниципальная полиция.

Полицейские, прибыв на место, поговорили с врачом, которая пояснила, что у ребенка проблем со здоровьем нет, поэтому необходимости в вызове "скорой" помощи не было. Опасения о здоровье и угрозе жизни мальчика возникли после общения с матерью, которая не могла связать ни слова.

Мать с ребенком были препровождены к полицейской машине, где была проведена проверка на наличие алкоголя на выдохе. В ходе теста было установлено, что у женщины 3, 53 промилле.

Мальчика изъяли у матери и поместили в кризисный центр. По делу начат административный процесс. О случившемся информирован рижский сиротский суд, а также отдел полиции по профилактике детских правонарушений.

Мать ребенка после оформления протокола немного отрезвела и была в состоянии самостоятельно отправиться домой и там выспаться.

Комментарии 2
Постоянные явления 35 минут назад
Это с болдэрайских социальных домов. Там 90% населения таких. Заселили весь сброд и ни каких проверок.
Ответить
rtbew46 минут назад
Тарифы нa элeктpoэнepгию пocтoяннo pacтут, но ecть спoсoб плaтить нa 50% мeньшe! Узнaл об этoм лaйфxaке в этой cтaтьe - http://bit.ly/legaleconom oпытнoго инжeнepa-элeктpика и пoльзyюсь ужe пoл гoдa! Этo лerальнo, coветую вceм, ктo нe xoчeт пepeплачивать!
4
Ответить