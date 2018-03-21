Происшествия |

20 марта после 15 часов представители полиции самоуправления отправились по вызову в одно из медицинских учреждений, куда к семейному врачу явилась мать в состоянии алкогольного опьянения в 3,53 промилле с маленьким ребенком дошкольного возраста.

Женщина не могла позаботиться о своем сыне, поэтому для разрешения ситуации и была вызвана муниципальная полиция.

Полицейские, прибыв на место, поговорили с врачом, которая пояснила, что у ребенка проблем со здоровьем нет, поэтому необходимости в вызове "скорой" помощи не было. Опасения о здоровье и угрозе жизни мальчика возникли после общения с матерью, которая не могла связать ни слова.

Мать с ребенком были препровождены к полицейской машине, где была проведена проверка на наличие алкоголя на выдохе. В ходе теста было установлено, что у женщины 3, 53 промилле.

Мальчика изъяли у матери и поместили в кризисный центр. По делу начат административный процесс. О случившемся информирован рижский сиротский суд, а также отдел полиции по профилактике детских правонарушений.

Мать ребенка после оформления протокола немного отрезвела и была в состоянии самостоятельно отправиться домой и там выспаться.