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В рижском районе Агенскалнс машина Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сегодня столкнулась с легковым автомобилем. Эту информацию Mixnews подтвердила представитель "скорой помощи" Инга Витола.

Как в свою очередь сообщила представитель Госполиции Элина Спрудзане, вызов поступил в 12:07. Авария произошла на перекрёстке улиц Мелнсила и Эрнестинес, столкнулись автомобили Fiat и Mercedes-Benz (машина СНМП).

На канале BreakingLV в Twitter опубликованы фотографии очевидцев с места происшествия. На снимках видно, как микроавтобус "скорой" прижал к зданию легковую машину.

По словам Витолы, в результате аварии пострадал один человек - водитель легкового автомобиля, она была доставлена в больницу с легкой травмой головы. Другие пассажиры, в том числе пациент, которого машина СНМП везла в больницу, не пострадали.

Фото: twitter.com