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Из детдома Bērnu Oāze Лудзенского края, из поселка Исталсна ушел и до сих пор не вернулся Ингус Томаш 2000 г.р.

23 января с.г. несовершеннолетний Ингус Томаш ушел из детдома Bērnu Oāze и до сих пор не вернулся. Местонахождение Томаша неизвестно.

Полиция же получила информацию о том, что юноша был замечен в районе Вентспилса.

Госполиция просит сообщать информацию о местонахождении юноши по тел. 110 или обращаться лично в ближайший полицейский участок.