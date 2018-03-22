Госполиция просит помощи в розыске 18-летнего юноши (1)
Происшествия | 22 марта 2018 года, 16:40
Из детдома Bērnu Oāze Лудзенского края, из поселка Исталсна ушел и до сих пор не вернулся Ингус Томаш 2000 г.р.
23 января с.г. несовершеннолетний Ингус Томаш ушел из детдома Bērnu Oāze и до сих пор не вернулся. Местонахождение Томаша неизвестно.
Полиция же получила информацию о том, что юноша был замечен в районе Вентспилса.
Госполиция просит сообщать информацию о местонахождении юноши по тел. 110 или обращаться лично в ближайший полицейский участок.
Kames dža kere.
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