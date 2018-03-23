Происшествия |

Некий автоводитель в соцсети Facebook опубликовал видео с регистратора, доказывая, что не совершил серьезного нарушения скоростного режима, в чем его пыталась убедить дорожная полиция.

На видео видно, что едущую машину останавливает полиция. Насколько можно понять из записи мужчины, полицейские говорят ему, что он ехал со скоростью 151 км/ч, в свою очередь, на кадрах видно, что скорость была намного ниже. Слышно, что автоводитель пытается сказать, что не было такого превышения, но его попытки указать на свою невиновность оказались тщетными.

"Видеорегистратор показывает 93, полиция говорит 151...сидел посреди леса и не смогу никуда ехать...отобраны права, денежный штраф...однозначно обращусь в суд, не был виновен!",- написал Айварс Биезакс.

Комментаторы стали выражать свое возмущение и активно тиражировать сообщение в социальных сетях.

Тем временем портал iauto.lv опубликовал комментарий полиции по конкретному случаю.

"Учитывая прозвучавшую в соцсетях информацию о якобы несправедливом наказании, напоминаем - если автоводитель не согласен с решением об административном протоколе, то у него есть все права оспорить решение в установленном законом порядке. Оценив имеющуюся в распоряжении полиции информацию и видеоматериал нетрафарированной полицейской машины, сейчас нет основания оспаривать принятое решение. В случае, если автоводитель не согласен с таким решением, то он может в течение 10 рабочих дней обратиться в полицию с целью оспорить решение, взяв с собой имеющиеся материалы и видео",- сказано в сообщении полиции.