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В рижский зоопарк доставлен тюлененок из Вентспилса, на шее которого огромная рана, сообщает зоопарк в своем аккаунте на Twitter.

Осмотрев животное, специалисты зоопарка констатировали, что рана на шее не выглядит как укус собаки — рану тюлененок мог получить при проплывании рядом со льдинами или от моторизированного водного транспорта.

"Специалисты Зоологического сада обработали рану, однако утверждать, что с малышом буде все в порядке, пока мы не можем. Время покажет, как он будет себя чувствовать», - сказано в сообщении зоопарка.

Зоологический сад напоминает, что, нельзя приближаться к тюленям на пляже, их нельзя трогать и передвигать в воду, а собак следует держать на поводке.

@RigasZoodarzs no Ventspils pludmales nogādāts šogad pirmais roņu mazulis. Ronēns ir apaļīgs, taču tam uz kakla ir liela un sastrutojusi rēta.

Atgādinām, ka ronēniem nevajag iet klāt un dzīt ūdenī. Suņus jāved pavadā. Ja ronim nepieciešama palīdzība - @dabaDAP tālr. 29198590. pic.twitter.com/YgmYSYxfCv — RigaZoo (@RigasZoodarzs) 23 марта 2018 г.

Как сообщалось, на Вентспилсском пляже в последние дни поселились тюлени и их детеныши. Местные жители устроили настоящее паломничество к месту их лежбища. В связи с чем, Управление по защите природы (УЗП) призывает Вентспилсскую муниципальную полицию организовать дополнительные патрули вдоль морского побережья.

Как рассказала представитель УЗП Майя Рэна, многие из жителей Вентспилса не соблюдают информативные указания и слишком много внимания уделяют отдыхающим на береге зверькам. По ее словам, люди лезут к ним, пытаются их погладить или сфотографировать на мобильный телефон.

Напомним, если тюлененок выглядит пухленьким и здоровым, его нужно оставить в покое и держаться от него подальше. Однако, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, нужно обязательно связаться с УПЗ по телефону 29198590. В случае необходимости специалисты потом свяжутся с Рижским зоопарком.