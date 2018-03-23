В Рижский зоопарк доставлен раненый тюлененок из Вентспилса (3)

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Происшествия | 23 марта 2018 года, 18:23

В рижский зоопарк доставлен тюлененок из Вентспилса, на шее которого огромная рана, сообщает зоопарк в своем аккаунте на Twitter.

Осмотрев животное, специалисты зоопарка констатировали, что рана на шее не выглядит как укус собаки — рану тюлененок мог получить при проплывании рядом со льдинами или от моторизированного водного транспорта.

"Специалисты Зоологического сада обработали рану, однако утверждать, что с малышом буде все в порядке, пока мы не можем. Время покажет, как он будет себя чувствовать», - сказано в сообщении зоопарка.

Зоологический сад напоминает, что, нельзя приближаться к тюленям на пляже, их нельзя трогать и передвигать в воду, а собак следует держать на поводке.

Как сообщалось, на Вентспилсском пляже в последние дни поселились тюлени и их детеныши. Местные жители устроили настоящее паломничество к месту их лежбища. В связи с чем, Управление по защите природы (УЗП) призывает Вентспилсскую муниципальную полицию организовать дополнительные патрули вдоль морского побережья.

Как рассказала представитель УЗП Майя Рэна, многие из жителей Вентспилса не соблюдают информативные указания и слишком много внимания уделяют отдыхающим на береге зверькам. По ее словам, люди лезут к ним, пытаются их погладить или сфотографировать на мобильный телефон.

Напомним, если тюлененок выглядит пухленьким и здоровым, его нужно оставить в покое и держаться от него подальше. Однако, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, нужно обязательно связаться с УПЗ по телефону 29198590. В случае необходимости специалисты потом свяжутся с Рижским зоопарком.

Комментарии 3
Светлана1 час назад
Надо бы и с воды тоже запретить приближаться к ним.
Может, кто-то на водном транспорте тоже подъехал посмотреть, и поранил его.
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Nitj27 минут назад
Raņimij.
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А41 минуту назад
Завести уголовное дело за нанесению животному опасное для жизни ранение и виновного посадить при том и за оставление животного малолетнего возраста бес помощи.
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