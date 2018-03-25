Госполиция разыскивает пропавшую без вести лиепайчанку (3)
Происшествия | 25 марта 2018 года, 12:11
Управление Курземского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Сабине Клейну 2005 года рождения, которая 23 марта вышла из своего дома в Лиепае, на улице Межа 25 и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 156 см, темные, достаточно длинные волосы.
Была одета в: черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки с белым символом.
Госполиция призывает сообщать любую информацию о местонахождении Сабине по телефонам 63404500 и 110.
Фото: Valsts policija
судя по фото-имела приводы,да и какая то желтая-беженка что ли-тогда ищите в Германии.
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Buje kames.
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Ты придурок что ли?
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