Происшествия |

Управление Курземского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Сабине Клейну 2005 года рождения, которая 23 марта вышла из своего дома в Лиепае, на улице Межа 25 и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 156 см, темные, достаточно длинные волосы.

Была одета в: черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки с белым символом.

Госполиция призывает сообщать любую информацию о местонахождении Сабине по телефонам 63404500 и 110.

Фото: Valsts policija