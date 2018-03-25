Очевидцы: в Кенгарагсе горит поле между променадом и торговым центром
Происшествия | 25 марта 2018 года, 21:37
В Риге, в Кенгарагсе, горит поле между променадом и торговым центром ZOOM. Об этом редакции Mixnews сообщили очевидцы происшествия.
По словам очевидцев, пожар начался приблизительно час назад.
В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) заявили, что подробности о пожаре они предоставят завтра.
По словам представителей ГПСС, возгорание не является серьезным.
Фото были предоставлены очевидцами