Происшествия |

В Риге, в Кенгарагсе, горит поле между променадом и торговым центром ZOOM. Об этом редакции Mixnews сообщили очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, пожар начался приблизительно час назад.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) заявили, что подробности о пожаре они предоставят завтра.

По словам представителей ГПСС, возгорание не является серьезным.

Фото были предоставлены очевидцами