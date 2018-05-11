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Добровольцы Bezvests.lv вместе с местными жителями - родными и друзьями пропавшего - в четверг, 10 мая 2018 года, снова искали в Огре и окрестностях 74-летнего пенсионера Мартыньша Домбровскиса, который 8 мая 2018 года вышел из своего дома и не вернулся до сих пор.

Это уже второй выезд волонтеров Bezvests.lv на поиски пропавшего жителя Огре. Во вторник выезжали небольшой группой кинологов - (как только получили вызов, сразу же отправили на место кинологов).

Кинологи Лайла Скроделе, Гунтис Скроделис и Константин Михайлов в тот же вечер обошли с тремя собаками - Юлэ, Дорис и Декамерон - самые подозрительные участки. Проверены возможные места перемещения пенсионера, сделаны пометки проверить некоторые квадраты более тщательно в дневное время.

К сожалению, пропавшего по горячим следам ни во вторник, ни в четверг, 10 мая, добровольцам найти не удалось.

Всю Огре родные оклеили листовками, в надежде, что кто-то из прохожих видел пропавшего Мартыньша.. Добровольцы проконсультировали родных, что делать дальше, в каком направлении искать.

Постоянно обзваниваются больницы - и местная Огрская, и рижские, но пока это не дало результатов.

В четверг, 10 мая, после работы волонтеры общественной организации Bezvests.lv снова отправились в Огре на поиски, также небольшой группой - участвовали кинологи Гунтис Скроделис и Лайла Скроделе с собаками, добровольцы Эдуард Матуль, Юрий Мельник и инструктор Арт. На сей раз они объединились с местными жителями, которые уже третий день безуспешно ищут своего пропавшего друга семьи и родственника.

Арт рассказывает: "Эдуард, Юрий и Арт вели группу из 20 человек. Пройдены лесные, местами заболоченные участки местности, а также участки, поросшие высокой травой и кустарником. Евгений Майоров и Сергей Дмитриченко - проверили лесные тропы, кюветы и канавы на квадрацикле.

10 мая информация с камер наблюдения в Огре подтвердила правильность маршрута кинологов Bezvests.lv во вторник, поэтому в четверг добровольцы искали именно в том квадрате.

Всего кинологи прошли 8 км. (Гунтис с собаками Дорис и Юлэ. Лайла Скроделе дежурила на базе.) Встретились с местными жителями в Огре в 19:30.

После инструктажа в 20:00 приступили к поискам. Подозрительные участки местности были поделены на квадраты, которые тщательно прочесывали пока не стемнело. Поиски завершили в 22:30.

Удалось проверить территорию в 0.8 km2. Их них 0.5 км2 пройдено пешком. Каждый доброволец за вечер прошёл около 5.4 км. Квадрацикл проехал более 20 километров. Из-за темноты (у местных не было достаточного количества фонарей) поиски было решено прекратить, чтобы не подвергать безопасности самих родных. Продолжим поиски Мартыньша Домбровскиса в субботу, с новыми силами и в большем составе."

ВНИМАНИЕ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ОГРЕ!!!

камеры наблюдения показали, что в день пропажи, 8 мая, пенсионер проходил мимо Огрских магазинов TOP и Elvi.

Просьба к сотрудникам и покупателям вспомнить, видели ли они изображенного на снимке человека и срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 0084 084.

"Благодарим всех, кто в свое свободное время добровольно приехал и принял участие в поисках человека, а инструктора Арта - за руководство поисковым мероприятием", - пишет Bezvests.lv .