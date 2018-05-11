Жители Кенгарагса жалуются на масляные пятна в Даугаве (10)
Происшествия | 11 мая 2018 года, 19:47
Жители рижского микрорайона Кенгарагс жалуются на масляные пятка в реке Даугава. Фотографию разместила в Facebook одна из пользовательниц соцсети.
В комментариях другие пользователи предположили, что службы пытаются ликвидировать последствия утечки на Рижской ГЭС, которая произошла несколько дней назад.
Отмечает, что пятна на поверхности видны уже пару дней.
В Государственной службе окружающей среды радио Baltkom отметил, что жалоб не получали, а более подробную информацию они смогут предоставить в рабочий день.
Или подводная лодка затонула или там упал Малазийский Боинг;)
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Леонид Громов приедем с отпуска, могу одолжить.
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