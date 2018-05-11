Происшествия |

Жители рижского микрорайона Кенгарагс жалуются на масляные пятка в реке Даугава. Фотографию разместила в Facebook одна из пользовательниц соцсети.

В комментариях другие пользователи предположили, что службы пытаются ликвидировать последствия утечки на Рижской ГЭС, которая произошла несколько дней назад.

Отмечает, что пятна на поверхности видны уже пару дней.

В Государственной службе окружающей среды радио Baltkom отметил, что жалоб не получали, а более подробную информацию они смогут предоставить в рабочий день.