Происшествия |

Возможно, попытавшись потушить загоревшуюся сухую траву, в Риебиньском крае погиб человек. Вызов поступил в Государственную пожарную и спасательную службу (ГПСС) 11 мая, в 18:31. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

О происшествии рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце. Всего же за минувшие сутки поступил 81 вызов, из которых 47 были связаны с пожарами, 23 со спасательными работами, а 11 было ложных.

Зарегистрировано 12 случаев возгораний прошлогодней травы.

С начала года в результате пожаров в Латвии погибли 33, пострадали - 138 человек.