При пожаре старника погиб человек (2)

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Происшествия | 12 мая 2018 года, 12:26

Возможно, попытавшись потушить загоревшуюся сухую траву, в Риебиньском крае погиб человек. Вызов поступил в Государственную пожарную и спасательную службу (ГПСС) 11 мая, в 18:31. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

О происшествии рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце. Всего же за минувшие сутки поступил 81 вызов, из которых 47 были связаны с пожарами, 23 со спасательными работами, а 11 было ложных.

Зарегистрировано 12 случаев возгораний прошлогодней травы.

С начала года в результате пожаров в Латвии погибли 33, пострадали - 138 человек.

Комментарии 2
Олеко 11 часов назад
А трава такая сама по себе вдруг загорелась, может он еще и ерой, если погиб при тушении?
Сельчане любят жечь мусор, траву и разную ботву, плевать им на то, что гадят атмосферу. Так что хотя бы один больше не будет этим заниматься.
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Nitj 10 часов назад
Superstar.
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