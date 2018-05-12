При пожаре старника погиб человек (2)
Происшествия | 12 мая 2018 года, 12:26
Возможно, попытавшись потушить загоревшуюся сухую траву, в Риебиньском крае погиб человек. Вызов поступил в Государственную пожарную и спасательную службу (ГПСС) 11 мая, в 18:31. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
О происшествии рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце. Всего же за минувшие сутки поступил 81 вызов, из которых 47 были связаны с пожарами, 23 со спасательными работами, а 11 было ложных.
Зарегистрировано 12 случаев возгораний прошлогодней травы.
С начала года в результате пожаров в Латвии погибли 33, пострадали - 138 человек.
Сельчане любят жечь мусор, траву и разную ботву, плевать им на то, что гадят атмосферу. Так что хотя бы один больше не будет этим заниматься.