Происшествия |

В воскресенье, 13 мая, из трактора на улице Кр. Валдемара, в Риге вытекло 90 литров топлива. Об этом рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, пишет Skaties.lv .

Происшествие случилось на улице Кр. Валдемара 145. По словам Палкавниеце, пожарным удалось остановить утечку топлива и горючее собирают с помощью абсорбента. Дальнейшую уборку дороги придется провести тем, кто ее содержит.

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что топливо вытекло, поскольку бак трактора треснул. Водителю трактора и юридической персоне Госполиция оформит протоколы об административном нарушении - о засорении окружающей среды.

Из-за утечки топлива до сих пор частично ограничено движение по направлению в центр Риги, сообщили в Госполиции.

Фото: skaties.lv/Jānis Zvērs/TV3 Ziņas