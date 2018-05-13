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В городе Сарабае в Индонезии террористы-смертники устроили взрывы в трех христианских церквях. В результате взрывов погибли 11 человек и 40 пострадали, передает Reuters.

Взрывы происходили с разницей в несколько часов. В результате пострадали церковь Святой Марии, Пятидесятническая церковь и Индонезийская христианская церковь. При организации взрывов в двух из них террористы использовали автомобиль и мотоцикл — они были припаркованы рядом с церквями, и полиция считает, что там находились бомбы.

Позднее стало известно, что взрывы совершила семья террористов-смертников. В одной из церквей подорвалась женщина с двумя детьми девяти и 12 лет, а в других — ее муж и двое сыновей.

Индонезийская полиция связывает взрывы в церквях с бунтом, который произошел на прошлой неделе в Джакарте в тюрьме для осужденных по обвинению в терроризме. В результате бунта погибли пятеро полицейских.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности за взрывы в церквях Сарабаи, однако полиция полагает, что теракты могли организовать члены экстремистской исламистской группировки "Джамаа Аншарут Даула", которая связана с террористической группировкой "Исламское государство".

Сарабая — второй по численности населения город в Индонезии. 90% жителей страны — мусульмане, однако в Индонезии также проживают христиане, буддисты и индуисты.