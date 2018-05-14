Происшествия |

На Таллинском шоссе возле Лиласте загорелся грузовой автомобиль, движение на месте происшествия ограничено, сообщает Latvijas valsts ceļi.

В Государственной пожарно-спасательной службе информировали, что вызов на место происшествия был получен в 11.16.

VUGD izsaukumu saņēma plkst. 11.16 un šobrīd strādā notikuma vietā, lai ugunsgrēku nodzēstu. https://t.co/oaB7b2VD0C — VUGD (@ugunsdzeseji) 14 мая 2018 г.

На месте аварии работают семь пожарных с двумя автоцистернами.