На Таллинском шоссе загорелся грузовик: ограничено движение

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Происшествия | 14 мая 2018 года, 11:58

На Таллинском шоссе возле Лиласте загорелся грузовой автомобиль, движение на месте происшествия ограничено, сообщает Latvijas valsts ceļi.

В Государственной пожарно-спасательной службе информировали, что вызов на место происшествия был получен в 11.16.

На месте аварии работают семь пожарных с двумя автоцистернами.

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