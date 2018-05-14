Происшествия |

В конце прошлой недели в Пардаугаве столетний автоводитель совершил аварию, об этом сообщает Diena со ссылкой на представителя Рижской муниципальной полиции.

12 мая, около полудня во время патрулирования Пардаугавы работники полиции заметили, что водитель Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz.

Стражи порядка остановили водителя Mazda, который решил продолжить движение.

В ходе разговора, пожилой мужчина признался, что не заметил столкновения, поэтому собирался уехать. В ходе проверки личности водителя выяснилось, что мужчине сто лет.