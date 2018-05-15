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Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) вчера нашли в водоемах тела двух утонувших. В целом в этом году утонули уже 29 человек.

Как сообщили в ГПСС, вчера во второй половине дня два человека пытались переплыть водоем в Вилянской волости, но стали тонуть. Очевидцам удалось вытащить на берег одного из них, а второй утонул. Его тело спасатели-водолазы нашли примерно в 30 метрах от берега.

Еще один утонувший человек был вытащен из водоема на улице Майлишу, в Риге, и был передан Госполиции.

Сегодня по всей Латвии открывается официальный купальный сезон. ГПСС напоминает, что необходимо соблюдать ряд условий, чтобы отдых на воде не превратился в трагедию - купаться только в официальных местах купания, не начинать купальный сезон, пока вода не прогрелась по крайней мере до +18 градусов, не заходить в воду в состоянии опьянения, не оставлять у воды без присмотра детей.

Фото: flickr.com/immlatvia