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Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего 10-летнего Артура Юша.

Сегодня в 17 часов из своего дома на улице Тапешу, в Риге вышел и до сих пор не вернулся Артур, 2008 года рождения.

Приметы: рост 130 см, светлые волосы, короткая стрижка. Мальчик был одет в зеленую майку с надписью "Summer".

Если у кого-то имеются сведения о местонахождении ребенка, или любя другая информация, которая поможет в поисках мальчика, просьба звонить в полицию по телефону 110 или 67014002.

Информацию о пропаже ребенка сообщает также поисковая организация Bezvests.lv

"По просьбе Государственной полиции: 10-летний ребёнок Артур Юша, житель рижского микрорайона Ильгюциемс, пропал 15 мая 2018 года. Со слов родных известно, что мальчик с 16:30 до 17:40 во вторник вышел из дома на улице Тапешу, а к себе домой пока не вернулся. Мог сесть в трамвай маршрута номер 2 или 5. Возможно находится в Рижском центре или Пурвциемсе", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Приметы: рост 130 см, волосы светлые, короткая стрижка. Был одет: зелёную майку с надписью "SUMMER", зелёные шорты, чёрную кепку, синие кроссовки Nike.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего ребёнка или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.