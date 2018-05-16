Происшествия |

Житель Огре по одежде и вещам опознал останки, обнаруженные во время Большого субботника в лесу. Мужчина считает, что это его мать, которая пропала без вести еще несколько месяцев назад, сообщила программа TV3 Bez Tabu.

Тем временем Госполиция пока не подтверждает эту информацию, ссылаясь на продолжающееся расследование и назначенные экспертизы, во время которых будут установлен пол умершего и причины смерти.

Как сообщалось, 28 апреля, в день Большого субботника, в лесу в Огре были найдены человеческие останки. Вероятно, тело находилось в лесу несколько месяцев, так как успело разложиться.