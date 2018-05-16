Происшествия |

13 мая 2018 года, руководитель поисковой группы доброволец Bezvests.lv Александр Богданов нашел тело человека в воде, сплавляясь по реке Огре недалеко от Ледмане. Личность погибшего установит экспертиза. Подробнее о "страшной находке" Александр рассказал в видеосюжете.