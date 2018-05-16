Доброволец Bezvests.lv обнаружил в реке Огре тело человека (1)
Происшествия | 16 мая 2018 года, 12:41
13 мая 2018 года, руководитель поисковой группы доброволец Bezvests.lv Александр Богданов нашел тело человека в воде, сплавляясь по реке Огре недалеко от Ледмане. Личность погибшего установит экспертиза. Подробнее о "страшной находке" Александр рассказал в видеосюжете.
Интересно жить в латышском королевстве. Плывешь вот так по речке, а в воде трупик, идешь с лес на выходные - и там трупик. Складывается ощущение, что они везде. Даже если не искать, трупы сами вас найдут.
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