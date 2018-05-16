Полиция просит о помощи: в Огре пропал пенсионер (1)
Происшествия | 16 мая 2018 года, 14:01
Огрский участок Госполиции разыскивает Мартиньша Домбровскиса 1943 года рождения, который 8 мая этого года вышел дома по адресу ул. Туркалнес в Огре и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые седые волосы, лицо небрито несколько дней.
Был одет в бежевую куртку песочного цвета, полосатую (черное с белым) рубашку, темные спортивные штаны с белой полосой по краям, черные ботинки, льняные носки, на голове - светлая шапка с козырьком. С собой были перчатки и очки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят звонить по номерам телефонов 65002400, 26653677, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.
А где эти, как их там, которые безвестс.лв, они же всегда первые объявляют. Объявить сбор и вперед прочесывать местность.
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