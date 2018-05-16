Происшествия |

В пятницу, 11 мая, после полуночи в Риге на проспекте Виестура погибла женщина 1985 года рождения, выпав из окна на восьмом этаже многоквартирного дома, сообщает Госполиция.

Информацию о случившемся сотрудники правоохранительных органов получили от жителей проспекта Виестура. Прибыв на место происшествия, полицейские нашли тело женщины около входа в подъезд дома. Выяснилось, что, возможно, погибшую вытолкнули через окно квартиры.

Сообщается, что женщина была знакома с одним из подозреваемых. Согласно изначальной информации, между погибшей и обоими мужчинами произошла ссора.

Сразу же после случившегося по подозрениям в убийстве сотрудниками полиции были задержаны два гражданина Индии 1992 и 1993 года рождения.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс и сейчас выясняются обстоятельства и мотивы преступления.

К подозреваемым применены меры безопасности в форме ареста. Возбуждено уголовное дело по 116 статье Уголовного кодекса - убийство. За данное преступление грозит пожизненный срок или лишение свободы на от пяти до 20 лет.

Также телеканал TV3 информирует, что у погибшей женщины был ребенок дошкольного возраста. Сейчас ребенок находится у ее родственников.

Фото: pixabay.com