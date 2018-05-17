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Возможное убийство женщины в районе Саркандаугавы мог видеть ее ребенок, сообщает NRA со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Как сообщалось, 11 мая после полуночи, выпав из окна на восьмом этаже многоквартирного дома, погибла женщина 1985 года рождения. По подозрениям в убийстве Госполиция задержала двух граждан Индии 1992 и 1993 года рождения. Журналисты передачи Bez Tabu попытались выяснить обстоятельство случившегося.

Сотрудники полиции сообщили, что между погибшей и двумя мужчинами произошла ссора. Громкие крики привлекли внимание других жителей дома, после чего вышли к окнам и на балконы и увидели происходящее в квартире. Их внимание также привлек силуэт женщины в кухонном окне квартиры на восьмом этаже, рассказали в Bez Tabu

По словам живущего на первом этаже очевидца Андриса, из подъезда выбежал мужчина небольшого роста, другой более высокий мужчина был с голым торсом. Они были вместе с ребенком погибшей. Если женщину сбросили из окна, ее шестилетний ребенок это видел, сообщает Bez Tabu.

"Я выглянул в окно. Видел, что у нее попа свесилась через окно. От окна я отошел, после на моих глазах она упала. Из подъезда выбежал высокий мужчина и его друг небольшого роста. У высокого мужчины был голый торс. С ними был шестилетний ребенок погибшей. Он видел, как его маму выбросили из окна, если выбросили", - рассказал Андрис журналистам.

Другие соседи заявили Bez Tabu, что погибшая была одинокой мамой, которая жила со своим ребенком дошкольного возраста. Женщина снимала квартиру, соседи с ней знакомы не были.

Как сообщает полиция, были задержаны два гражданина Индии 1992 и 1993 года рождения. Выяснилось, что погибшая была знакома с одним из подозреваемых. В связи со случившимся начат уголовный процесс по 116 статье Уголовного кодекса - убийство. За данное преступление предусматривается пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

Сейчас к подозреваемым применена мера безопасности - заключение.

Фото: Artūrs Špaks