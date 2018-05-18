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По дороге из Дании в Германию пропал гражданин Латвии, житель Кулдиги — 31-летний Мартыньш Краскурс, сообщает Bezvests.lv.

Со слов близких известно, что 13 мая 2018 года молодой человек намеревался выехать из Дании в Германию, чтобы отплыть паромом в Клайпеду, а далее, отправиться уже в Латвию.

Последний раз молодой человек выходил на связь с близкими 15 мая.

Скорее всего, на паром молодой человек не сел. Родственники крайне обеспокоены исчезновением Мартыньша, из-за наличия у него проблем со здоровьем.

ПРИМЕТЫ: спортивного телосложения, крупные черты лица, густые брови, волосы коротко острижены. Как был одет, неизвестно.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.