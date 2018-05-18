Происшествия |

Вчера на маршруте из центра в Ильгюциемс загорелся автобус предприятия Rīgas satiksme, курсирующий по 3-му маршруту, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

Пассажиры в результате происшествия не пострадали.

Инцидент произошел с одним из самых старых автобусов RS выпуска конца 90-х гг., который уже в ближайшее время планировалось заменить на новый.

"Водитель автобуса заметил, что повысилась температура двигателя, поэтому высадил пассажиров, вызвал техническую бригаду предприятия и устранил аварийную ситуацию", - рассказала представитель RS.

Причиной возгорания стало повреждение в вентиляторе автобуса.

фото: YouTube