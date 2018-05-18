Происшествия |

В рекордно короткий срок прошло очередное поисковое мероприятие Bezvests.lv. Буквально за 7 минут после начала поисков нашелся пропавший из приемного покоя рижской больницы имения Страндыня инвалид с проблемами памяти Юрис Король, сообщает организация на Facebook.

Мужчина пропал 15 мая 2018 года прямо из палаты приемного покоя, куда был доставлен на "скорой помощи" с воспалением легких и высокой температурой. Поиски пропавшего 66-летнего мужчины в тот же вечер начали сами родные и полиция, но результатов они не дали.

На следующий день родные Юриса обратились за помощью к добровольцам Bezvests.lv. В тот же вечер около 21 часа команда кинологов-добровольцев выехала на поиск, встретилась с родственницей пропавшего на территории больницы, четверо кинологов с пятью собаками были готовы искать. Пока уточнялась информация, через какой вход пропавший мужчина вышел, родным поступило сообщение, что Юриса снова доставили на скорой в ту же больницу.

Старшая медсестра приемного отделения это подтвердила и добровольцам Bezvests.lv в присутствии родных. В итоге поиск закончился в рекордно короткий срок, практически не успев начаться.