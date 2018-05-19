Происшествия |

В пятницу в Курземском районе 70-летняя женщина перепутала упаковки и вместо капель для глаз закапала себе суперклей. Об этом сообщает Nra.lv со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букшу.

Женщина с химическими ожогами доставлена в больницу.

В Видземском регионе вчера 44-летнего мужчину на поле забодала корова. При падении мужчина получил травму спины, он находился в поле один и не мог позвать на помощь. Позже, когда он был найден, он был доставлен в больницу с травмой головы и спинного позвонка.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1014 вызовов, 200 из которых были связаны с травмами.

Фото из Twitter