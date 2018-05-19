Курземе: женщина перепутала упаковки и закапала себе в глаза суперклей (1)
Происшествия | 19 мая 2018 года, 18:03
В пятницу в Курземском районе 70-летняя женщина перепутала упаковки и вместо капель для глаз закапала себе суперклей. Об этом сообщает Nra.lv со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букшу.
Женщина с химическими ожогами доставлена в больницу.
В Видземском регионе вчера 44-летнего мужчину на поле забодала корова. При падении мужчина получил травму спины, он находился в поле один и не мог позвать на помощь. Позже, когда он был найден, он был доставлен в больницу с травмой головы и спинного позвонка.
Всего за прошедшие сутки медики получили 1014 вызовов, 200 из которых были связаны с травмами.
Фото из Twitter
Все местные оборигены ???????? Ну тупые
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