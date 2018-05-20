ИГ взяло на себя ответственность за нападение на православный храм в Чечне (24)

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Происшествия | 20 мая 2018 года, 20:58

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.

Накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в столице Чеченской Республики. Они намеревались захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, что сорвало планы нападавших.

Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов".

По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".

Источник: РИА Новости
Комментарии 24
Eyewitness4 часа назад
А Вы, что ещё не поняли, кто такой этот "Эль Мюрид"? Это провокатор из "лояльных русских" слетевшихся как мухи на дерьмо, в помощь латышским патриотам-задротам, принципиально не пишущих на русском языке на русскоязычном сайте. Эй ты, эль мюрид хренов, по чём Родину продаёшь? Иуда!
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хохло-холопу4 часа назад
Тебя, придурок, из России выперли за воровство? Что ты тут пропагандируешь бред ? Мы уже такого бреда наслушались. Иди, либераст, укропам, впаривай свою ахинею.
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Бля4 часа назад
Ты, чё нанялся троллем подрабатывать? Что ты тут хрень несёшь? Твоя ахинея тут никому не интересна.
Ты тут двух пидаров Пидриотов решил подменить? Пшёл вон отсюда, гостарбайтер херов!
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