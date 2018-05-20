ИГ взяло на себя ответственность за нападение на православный храм в Чечне (24)
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.
Накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в столице Чеченской Республики. Они намеревались захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, что сорвало планы нападавших.
Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.
Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов".
По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".
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