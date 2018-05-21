Происшествия |

В Вентспилсском крае на морское побережье вынесло большое количество мертвой рыбы, пишет rus.ventasbalss.lv. Подобные инциденты уже ранее фиксировались на морском побережье в Сталдзене в прошлом году. На сей раз рыбу выбросило в Ужаве, Сарнате, Павилосте, Колке, возможно, и в других местах.

Судя по фотографиям, выбросило на берег в основном бычков, но есть среди выброшенной рыбы и камбала, а на берегу в Колке – сарган.

Представитель Вентспилсского регионального управления окружающей среды Дайна Наумова подтвердила, что были получены вести о мертвой рыбе на пляже Сарнате. В субботу она обследовала пляж, констатировав только два мертвых бычка, хотя в соцсетях опубликованы фотографии и видео, на которых зафиксировано куда больше мертвой рыбы.

Наумова говорит, что мертвую рыбу в субботу, очевидно, унесло обратно в море либо ее съели птицы. По фотографиям трудно точно определить объемы погибшей рыбы, поскольку на них изображены только отдельные участки побережья. Один из рыбаков рассказал Наумовой, что мертвой рыбы на сей раз было не так много, как в другие разы после сильных ветров.

Наумова связывает смерть рыбы с сильным волнами в море, которые наблюдались в пятницу. При этом она исключает другие версии – возможное загрязнение или проделки рыбаков, которые могли попросту избавиться от лишнего улова.

На каменистое побережье в Сталдзене прошлой осенью мертвую рыбку также выбросило после бури. А на побережье в Сарнате нерестящаяся у дна рыба, скорее всего, погибла после ударов волнами о мель, говорит Наумова.

Также специалист замечает, что рыбаки не могли избавиться от лишнего улова – бычков – поскольку в сильный ветер они не могли выходить в море и ставить сети.

Фото: Ральф Зингис, Индра Капениеце/Facebook, liepajniekiem.lv